"Шахтер" одержал блестящую победу в донбасском дерби: видеообзор

В матче 31-го тура чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Мариуполь" со счетом 4:0. Встреча состоялась в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Мариуполь".

В первом тайме "Шахтер" владел небольшим преимуществом, но до опасных моментов дело практически не доходило. С первых минут второй половины встречи "горняки" взвинтили темп и вскоре Дентиньо открыл счет. Через несколько минут он вновь поразил ворота соперника, оформив дубль. У "Мариуполя" был шанс переломить ход встречи, но дальний удар Путри пришелся в штангу. В концовке матча "Шахтер" довел счет до разгромного, отличились Тете и Дентиньо, который стал автором хет-трика.

Напомним, "Шахтер" досрочно стал чемпионом, а "Мариуполь" остался на пятом месте в турнирной таблице.

В последнем туре "Шахтер" на выезде сыграет со "Львовом". "Мариуполю" предстоит домашняя игра с "Зарей", которая решит судьбу 4-го места. Оба матча состоятся 30 мая.

"Шахтер" – "Мариуполь" - 4:0 (0:0)

Голы: Дентиньо (52, 56, 80), Тете (78)

"Шахтер": Трубин, Ордец, Кривцов, Бутко, Матвиенко, Тете, Степаненко (Коваленко, 81), Фернандо Педро (Сиприано, 73), Маркос Антонио, Дентиньо, Соломон (Марлос, 69).

"Мариуполь": Гальчук, Тищенко, Быков, Дава, Полегенько, Мишнев (Белоконь, 62), Горбунов (Петерман, 66), Путря, Федорчук, Вакула, Фомин (Бугай, 76).

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