Украинская теннисистка стартовала с уверенной победы на Roland Garros

Украинская теннисистка Катерина Козлова одержала победу в стартовом матче открытого чемпионата Франции - Roland Garros.

В первом круге украинка в двух сетах оказалась сильнее американки Бернарды Перы.

Начало встречи выдалось довольно равным, но затем Козлова сделала два брейка подряд и довела сет до победы. В начале второй партии украинка вновь выиграла подачу соперницы, но в середине сета позволила ей сделать обратный брейк. В 11-м гейме Козлова взяла подачу Перы и подавала на матч, но проиграла гейм на своей подаче. В итоге сет перешел в тай-брейк, на котором украинка одержала победу.

Бернарда Пера (США) - Катерина Козлова (Украина) - 2:6, 6:7 (5:7)

Во втором круге Козлова сыграет с победительницей пары Винус Вильямс (США) - Элина Свитолина (Украина).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка выиграла престижнейший турнир.