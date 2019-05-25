Украинская теннисистка выиграла престижнейшей турнир

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская в финале престижного турнира в Страсбурге в упорнейшей борьбе обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию, которая занимает 24 место в мировом рейтинге WTA.

Первая партия осталась за украинкой. Второй сет еще в более упорной борьбе остался за француженкой. Третья партия оказалась самой напряженной. При счете 5:4 в свою пользу француженка не использовала матч-бол на подаче нашей соотечественницы. Однако в итоге Ястремская смогла сравнять счет - 5:5. На тай-брейке украинка действовала более уверенно и смогла взять сет, а с ним выиграть и матч.

Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) - 6:4, 5:7, 7:6.

Напомним, в четвертьфинале Гарсия обыграла другую украинку Марту Костюк. Победу француженка одержала в трех сетах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка обыграла топ-соперницу в полуфинале престижного турнира.