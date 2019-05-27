Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: расписание трансляций

В субботу, 1 июня, в Мадриде (Испания) на стадионе "Ванда Метрополитано" состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся лондонский "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпуль".

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Обслуживать матч будет словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Его помощниками будут Юре Прапротник и Роберт Вукан.

Прямая трансляция противостояния английских клубов пройдет на украинском телеканале "Футбол 1". Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч ТВ! Футбол 1".

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - ЛИВЕРПУЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Всего между собой команды провели 170 матчей. Преимущество по личным встречам удерживает "Ливерпуль": 79 побед при 43 ничьих и 48 поражениях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины шокировал сравнениями УПЛ и АПЛ.