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Игрок сборной Украины шокировал сравнениями УПЛ и АПЛ

понедельник, 27 мая 2019, 11:56
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Футболист сборной Украины и "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко шокировал сравнениями чемпионатов Англии и Украины.

Слова форварда приводит Tribuna.com.

"Я смотрел "Вест Хэм" – "Брайтон" и параллельно играли "Динамо" и "Шахтер". Я сижу, переключаю, жена мне говорит: "Ты видишь разницу в скоростях?". Понятно, что от трансляции тоже зависит, но все равно в матче "Вест Хэм" – "Брайтон" скорости выше", - сказал Ярмоленко.

Также футболист сравнил суммы, которые тратят на трансферы украинские гранды и английские аутсайдеры. По его словам, тот же "Брайтон" может позволить себе купить игрока за 20 миллионов евро, тогда как для "Динамо" даже 2,5 миллиона евро, потраченные на испанца Франа Соля, являются большими деньгами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер английского чемпиона дал неожиданный совет игроку "Динамо".

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