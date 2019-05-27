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Тренер английского чемпиона дал неожиданный совет игроку "Динамо"

понедельник, 27 мая 2019, 09:57
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Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о разговоре, который у него состоялся с помощником главного тренера своего клуба Микелем Артетой.

Так, 22-летний хавбек, выступающий в английской команде на позиции левого защитника, сообщил, что недавно помощник Хосепа Гвардиолы интересовался его мнением относительно одного из игроков киевского "Динамо". В конце разговора испанский специалист добавил, что советует этому футболисту из состава вице-чемпиона Украины поменять чемпионат для дальнейшего роста. По словам Зинченко, игрок, о котором велась речь, выступает с ним на одной позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" вырвало тяжелейшую победу в матче чемпионата Украины.

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