Украинка разгромила легенду тенниса на Roland Garros: видеообзор

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче первого круга Открытого чемпионата Франции уверенно обыграла легендарную американскую теннисистку Винус Вильямс.

Победу над соперницей наша соотечественница одержала в двух сетах, отдав всего шесть геймов - 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час и 14 минут.

Напомним, Вильямс является бывшей первой ракеткой мира. На ее счету 14 побед на турнирах Большого шлема.

В следующем раунде турнира Свитолина встретится с соотечественницей Катериной Козловой, которая в первом круге оказалась сильнее другой представительницы США - Бернарды Перы (6:2, 7:6). Свой матч украинки сыграют в среду, 29 мая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка стартовала с уверенной победы на Roland Garros.