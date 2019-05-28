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Армянский политик сделал скандальное заявление перед финалом Лиги Европы

вторник, 28 мая 2019, 20:19
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Вице-президент федерации футбола Армении Армен Меликбекян заявил, что армянскому полузащитнику "Арсенала" Генриху Мхитаряну рекомендовали не праздновать с национальным флагом возможную победу своей команды над "Челси" в финале Лиги Европы.

АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Слова Меликбекяна приводит CNN.

"Как мне стало известно, Мхитаряну не рекомендовали демонстрировать флаг Армении в случае победы "Арсенала" в финале Лиги Европы. Это просто недопустимо. Как вы можете помнить, Генрих был с национальным флагом после окончания финального матча Лиги Европы, который состоялся в 2017 году в Стокгольме", - сказал Меликбекян.

Матч "Арсенал" - "Челси" состоится в Баку 29 мая. Мхитарян пропустит матч по политическим мотивам.

Напомним, что между Арменией и Азербайджаном на протяжении многих лет длится территориальный конфликт из-за Нагорного Карабаха.

Ранее "Апостроф" сообщал, что азербайджанский министр сделал скандальное заявление по финалу Лиги Европы.

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