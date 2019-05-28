Легендарный итальянский клуб остался без главного тренера

Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо объявил о завершении сотрудничества с клубом.

Интересно, что контракт специалиста с легендарным коллективом был рассчитан до 2021 года.

"Решение покинуть Милан далось непросто, но его нужно было принять. Не было точного момента, когда я пришел к такому решению - это совокупность тех 18 месяцев, что я провел с командой, которая никогда не будет похожа ни на одну другую в моей карьере. Это месяцы, которые я прожил с большой страстью, незабываемые месяцы. Я принял болезненное, но осознанное решение.

Будут ли у меня претензии по расторгнутому контракту? Нет, потому что Милан для меня - это не вопрос денег", - отметил он.

Напомним, что Гаттузо тренировал "Милан" с ноября 2017 года. Во главе клуба он провел 82 матча, в которых добыл 40 побед, потерпел 20 поражений и 22 раза сыграл вничью.

В прошлом сезоне Милан занял пятое место в Серии А.

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