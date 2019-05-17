Итальянский топ-клуб принял неожиданное решение по тренеру

Туринский "Ювентус" объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Причины отставки не разглашаются. Завтра, 18 мая, наставник проведет пресс-конференцию.

51-летний Аллегри возглавил "Ювентус" в 2014 году. Под его руководством туринский клуб пять раз подряд стал чемпионом Италии, выиграл четыре Кубка Италии, дважды становился обладателем Суперкубка страны, а также два раза доходил до финала Лиги чемпионов.

В качестве преемника Аллегри рассматривается кандидатура главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

Что касается самого Аллегри, то интерес к нему проявляет ПСЖ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду совершил мерзкий поступок на поле.