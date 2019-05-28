Упал в моих глазах: экс-тренер "Динамо" громко раскритиковал Шевченко

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Рауль Рианчо подверг жесткой критике наставника украинской сборной Андрея Шевченко.

Слова Рианчо приводит "Трибуна".

"В нашу последнюю встречу с Шевченко, он не разговаривал со мной вежливо и не сдержал слова. Я встал и ушел. Я его обожаю как игрока, но как человек он меня разочаровал. Когда я приезжаю в Киев, то сразу набираю Реброва, есть ли он. Мне хочется с ним видеться. Хотелось бы иметь такие отношения и с Шевченко, но он упал в моих глазах", - сказал Рианчо.

По словам испанского специалиста, украинская сторона не выполнила свою часть договоренности, в том числе и в финансовой части.

59-летний Рианчо работал ассистентом Шевченко в сборной Украины с 2016 по 2018 годы. В период его работы украинская сборная не вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018. После этого Рианчо покинул сборную Украину и перебрался в московский "Спартак", откуда был уволен менее, чем через полгода после назначения.

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