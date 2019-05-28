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В команде Усика назвали сроки возвращения в ринг

вторник, 28 мая 2019, 17:44
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Эдди Хирн, со-промоутер украинского боксера Александра Усика (16-0, 12 КО), сообщил, что украинец вернется в ринг в сентябре.

Об этом сообщает Boxing News 24.

Напомним, что Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая в бою с камерунцем Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО). Однако, поединок не состоялся из-за травмы бицепса Усика.

В сентябре соперником Усика, скорее всего, станет все тот же Такам.

32-летний Усик в данный момент является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO. Последний бой украинец провел 10 ноября прошлого года и одержал победу над британцем Тони Беллью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы сохранили лидирующие позиции в рейтинге лучших боксеров планеты.

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