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Украинцы сохранили лидирующие позиции в рейтинге лучших боксеров планеты

среда, 22 мая 2019, 09:57
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Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории (P4P).

Ведущие позиции в нем сохранили два украинских чемпиона - Василий Ломаченко и Александр Усик. Первый возглавляет рейтинг, а второй удерживает пятую позицию.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Василий Ломаченко (Украина)
2. Теренс Кроуфорд (США)
3. Сауль Альварес (Мексика)
4. Наоя Иноуэ (Япония)
5. Александр Усик (Украина)
6. Эррол Спенс (США)
7. Геннадий Головкин (Казахстан)
8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)
9. Майки Гарсия (США)
10. Донни Ньетес (Филиппины)

Ранее "Апостроф" сообщал, что названы цены билетов на чемпионский бой украинского боксера.

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