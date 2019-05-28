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Все были в шоке: украинская теннисистка рассказала о неожиданном решении набить тату

вторник, 28 мая 2019, 10:20
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Украинская теннисистка Катерина Козлова недавно засветила новую татуировку, после чего в социальных сетях начали активно обсуждать решение спортсменки.

По словам самой теннисистки, решение набить птицу Феникс на руке получилось спонтанным.

"Тату я сделала в Барселоне, и случилось это довольно спонтанно. Написала одному мастеру, с которым была знакома, объяснила, какой у меня запрос, что я хочу птицу Феникс. Мне понравился эскиз, изначально я хотела маленькую татуировку, пробовала её в разных местах, но, что удивительно даже для себя, как и для других, мне понравилась вот такого размера. Она достаточно большая", - сказала она.

Козлова подчеркнула, что татуировка имеет свое значение, но раскрывать тайну нательного рисунка она не стала.

"Игроки и тренеры, когда видели татуировку, спрашивали меня. Для многих это было неожиданно, никто не мог меня ассоциировать с такой крупной тату. Всем казалось, что это невозможно. Все были в шоке, можно сказать. Даже тренеры, которые не особо близко со мной общались, спрашивали, как так получилось", - добавила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Козлова на Ролан Гаррос сыграет против Элины Свитолиной.

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