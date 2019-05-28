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Вторая ракетка Украины в блестящем стиле разбила именитую соперницу на Roland Garros

вторник, 28 мая 2019, 19:40
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Украинская теннисистка Леся Цуренко в стартовом матче турнира Большого шлема Roland Garros легко обыграла канадку Эжени Бушар.

Цуренко сходу захватила инициативу и сразу выиграла подачу соперницы. При счете 0:3 Бушар сократила разрыв в счете до двух геймов, но большего ей сделать не удалось. Цуренко в свою очередь сделала еще один брейк и довела сет до победы. Во второй партии украинская теннисистка вновь сделала быстрый брейк, но затем позволила сопернице отобрать ее подачу. Впрочем, в шестом гейме Цуренко вновь выиграла подачу соперницы, после чего еще одним брейком довела матч до победы.

Стоит отметить, что Бушар ранее была пятой ракеткой мира и доходила до финала Уимблдона.

Эжени Бушар (Канада) - Леся Цуренко (Украина) - 2:6, 2:6

Во втором круге Цуренко сыграет с сербкой Александрой Крунич, которая занимает 76 место в рейтинге WTA.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина разгромила легенду тенниса на Roland Garros.

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