Вторая ракетка Украины в блестящем стиле разбила именитую соперницу на Roland Garros

Украинская теннисистка Леся Цуренко в стартовом матче турнира Большого шлема Roland Garros легко обыграла канадку Эжени Бушар.

Цуренко сходу захватила инициативу и сразу выиграла подачу соперницы. При счете 0:3 Бушар сократила разрыв в счете до двух геймов, но большего ей сделать не удалось. Цуренко в свою очередь сделала еще один брейк и довела сет до победы. Во второй партии украинская теннисистка вновь сделала быстрый брейк, но затем позволила сопернице отобрать ее подачу. Впрочем, в шестом гейме Цуренко вновь выиграла подачу соперницы, после чего еще одним брейком довела матч до победы.

Стоит отметить, что Бушар ранее была пятой ракеткой мира и доходила до финала Уимблдона.

Эжени Бушар (Канада) - Леся Цуренко (Украина) - 2:6, 2:6

Во втором круге Цуренко сыграет с сербкой Александрой Крунич, которая занимает 76 место в рейтинге WTA.

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