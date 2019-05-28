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Звезда российского хоккея попал в неимоверный скандал с белым порошком: видео

вторник, 28 мая 2019, 15:55
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Нападающий сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов стал участником громкого скандала.

В сеть попало видео, на котором звезда НХЛ сидит за столом с рассыпанным на нем белым порошком неизвестного происхождения. Рядом с хоккеистом на кровати расположилась неопознанная девушка.

Кузнецов уже заявил, что наркотики он не принимает и готов пройти соответствующие медицинские тесты. Непосредственно же о видео он сказал, что оно снималось год назад в номере отеля, который был снят его знакомыми. По словам хоккеиста, увидев непонятное вещество на столе, он сразу же поспешил покинуть помещение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Финляндии журналист съел газету после победы сборной на ЧМ-2019.

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