В Финляндии журналист съел газету после победы сборной на ЧМ-2019: видео

Финский журналист Филип Саксен был вынужден съесть лист газеты, на котором была размещена его же статья с критикой в адрес сборной Финляндии по хоккею.

Как известно, на прошлой неделе финские хоккеисты стали чемпионами мира, в то время как Саксен сомневался, что команда сможет дойти хотя бы до полуфинала турнира.

"Я написал, что нынешняя сборная Финляндии - одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал, - четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения", - рассказал журналист.

В решающем матче турнира сборная Финляндии обыграла канадцев со счетом 3:1. Это третья победа финских хоккеистов на мировом первенстве в истории страны.

Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.

Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz — Filip Saxén (@FilipSaxen) 27 мая 2019 г.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинале чемпионата мира Финляндия победила Россию.