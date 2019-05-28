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В Финляндии журналист съел газету после победы сборной на ЧМ-2019: видео

вторник, 28 мая 2019, 11:41
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Финский журналист Филип Саксен был вынужден съесть лист газеты, на котором была размещена его же статья с критикой в адрес сборной Финляндии по хоккею.

Как известно, на прошлой неделе финские хоккеисты стали чемпионами мира, в то время как Саксен сомневался, что команда сможет дойти хотя бы до полуфинала турнира.

"Я написал, что нынешняя сборная Финляндии - одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал, - четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения", - рассказал журналист.

В решающем матче турнира сборная Финляндии обыграла канадцев со счетом 3:1. Это третья победа финских хоккеистов на мировом первенстве в истории страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинале чемпионата мира Финляндия победила Россию.

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