Будет западная битва: Карпаты и Олимпик разыграли триллер в последнем туре чемпионата

В группе вылета чемпионата Украины по футболу определились два коллектива, которые имеют возможность сохранить прописку в элитном дивизионе страны.

Так, в матчах 32-го тура в зоне плей-офф оказались одесский "Черноморец" и львовские "Карпаты". Так, команда с берегов Черного моря в борьбе за выживание в Премьер-лиге сыграет против "Колосом" из Ковалевки, в то время как львовская команда будет играть в западном дерби с "Волынью".

Матчи плей-офф за выживание в Премьер-лиге состоятся в июне.

Отметим, что уже точно в новом сезоне украинский болельщик не увидит в Премьер-лиге киевский "Арсенал", который в решающем матче сезона драматично уступил "Карпатам" со счетом 2:3.

В то же время днепровский "Днепр-1" по итогам сезона в Первой лиге завоевал право на повышение в классе.

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