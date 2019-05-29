Звездный игрок сборной Украины ответил на слухи о переходе в "Спартак"

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не собирается играть за московский "Спартак".

По данным российской прессы, которая ссылается на свои источники в московском клубе, "Спартак" уже ведет поиски другого футболиста на позицию Малиновского.

Отметим, что еще 28 мая Малиновский в интервью телеканалам "Футбол 1"/"Футбол 2" говорил, что пока не определился со своим будущим.

В завершившемся сезоне в составе бельгийского "Генка" наш соотечественник сыграл в 51 матче, в котором забил 16 голов и сделал столько же результативных передач. По итогам сезона его признали лучшим футболистом команды.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Малиновский в летнее трансферное окно подпишет контракт с клубом пределами Бельгии.