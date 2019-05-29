RU  UA  EN

среда, 29 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

29 мая

18:14
Саакашвили прибыл в Украину: онлайн видео трансляция
18:13
Политолог оценил шансы партии мэров на выборах в Верховную Раду
18:04
Коломойский заинтересован в отсрочке запуска рынка электроэнергии - президент "Энергоатома"
18:00
Домогался отчим: известная телеведущая решилась на откровенное признание
17:59
Звездный игрок сборной Украины ответил на слухи о переходе в "Спартак"
17:56
Саакашвили вернулся в Украину: видео из аэропорта
17:45
​В ГФС рассказали, что будет с налоговой полицией
17:40
В России произошло смертельное ЧП со школьницей
17:22
Собственники рассказали о новой попытке застройщика Кулагина захватить ЖК "Чайка"
17:22
Перед финалом Лиги Европы в Баку подрались фанаты Арсенала и Челси
17:14
Ученые нашли следы разрушительной древней катастрофы: фото
17:10
Резиденции беглого Януковича нашли управляющего: скандальные подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Звездный игрок сборной Украины ответил на слухи о переходе в "Спартак"

среда, 29 мая 2019, 17:59
переглянути новину українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не собирается играть за московский "Спартак".

По данным российской прессы, которая ссылается на свои источники в московском клубе, "Спартак" уже ведет поиски другого футболиста на позицию Малиновского.

Отметим, что еще 28 мая Малиновский в интервью телеканалам "Футбол 1"/"Футбол 2" говорил, что пока не определился со своим будущим.

В завершившемся сезоне в составе бельгийского "Генка" наш соотечественник сыграл в 51 матче, в котором забил 16 голов и сделал столько же результативных передач. По итогам сезона его признали лучшим футболистом команды.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Малиновский в летнее трансферное окно подпишет контракт с клубом пределами Бельгии.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Челси: онлайн трансляция

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: онлайн трансляция

Шахтер - Мариуполь - 4-0 Хроника матча, видео голов

Барселона - Валенсия 1-2: Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: