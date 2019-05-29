Бывший тренер "Динамо" шокировал признаниями о Зеленском

Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший ассистентом в сборной Украины и киевском "Динамо", поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.

Слова Рианчо приводит Tribuna.com.

"Читал заявление нового президента Украины. Он сказал, что делал все, чтобы украинцы смеялись, а теперь будет делать все, чтобы вы не плакали. Мне очень понравилось. Это мудрое заявление. Думаю, это было сказано от чистого сердца. Не знаю, сможет ли он что-то поменять в системе. Но он чувак с характером", - сказал Рианчо.

Также испанец заявил, что комики - это очень мудрые люди, а наличие чувства юмора свидетельствует об умственных способностях человека.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский дал украинское гражданство спортсмену из России.