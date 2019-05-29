"Челси" и "Арсенал" выдали феерический финал Лиги Европы

29 мая в столице Азербайджана Баку состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором победу праздновал лондонский "Челси". В решающей игре турнира "аристократы" обыграли другой лондонский клуб - "Арсенал" - со счетом 4:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Челси".

Встреча в Баку надолго останется в памяти у футбольных болельщиков, а особенно из запомнится второй тайм.

В первой половине команды не удосужились забить хотя бы один мяч, зато во втором устроили настоящий праздник. В составе "Челси" дважды отличился Азар, а также по голу забивали Жиру и Педро. За "Арсенал" гол престижа при счете 0:3 забил вышедший на замену Ивоби.

"Челси" во второй раз в истории выигрывает Лигу Европы. До этого лондонцы побеждали в 2013 году. Интересно, что "Арсенал" проиграл своя пятый из шести еврокубковых финалов.

Видеообзор матча