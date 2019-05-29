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Перед финалом Лиги Европы в Баку подрались фанаты Арсенала и Челси

среда, 29 мая 2019, 17:22
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28 мая на одной из центральных улиц столицы Азербайджана Баку подрались болельщики английских "Арсенала" и "Челси".

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Как сообщает британская пресса, потасовка между представителями двух лондонских клубов произошла в одном из пивных заведений азербайджанской столицы.

В результате происшествия травмы получили два человека. Как известно, фанат "Челси" Андерсон Челс был госпитализирован в больницу. Также был избит 54-летний фанат "Арсенала" Грегори Килроу, которого ударили бутылкой по голове.

Напомним, что сегодня в Баку пройдет финал Лиги Европы. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее "Апостроф" сообщал, что армянский политик сделал скандальное заявление перед финалом Лиги Европы.

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