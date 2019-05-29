Украинской дуэли не получилось: Свитолина без борьбы вышла в третий раунд Roland Garros

Сегодня, 29 мая, в 12:00 во втором раунде престижнейшего турнира Roland Garros должны были встретиться две украинки - Элина Свитолина и Катерина Козлова.

Однако матч в итоге не состоялся. Из-за боли в ребрах последняя снялась с поединка. Также в Федерации тенниса Украины сообщили, что уже на старте турнира Козлова чувствовала себя не хорошо из-за простуды. Таким образом, Свитолина вышла в следующий раунд турнира без борьбы. Ее соперницей по третьему кругу Roland Garros станет победительница пары Гарбинье Мугуруса (Испания) - Юханна Ларсон (Швеция).

В предыдущем раунде турнира Свитолина оказалась сильнее легендарной Винус Вильямс. Представительницу США украинка уверенно обыграла в двух сетах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вторая ракетка Украины в блестящем стиле разбила именитую соперницу на Roland Garros.