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Норвежский футболист забил 9 голов в матче чемпионата мира: опубликовано видео

четверг, 30 мая 2019, 21:53
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн забил девять голов в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира U20 с командой Гондураса.

В этой встрече норвежцы добились победы со счетом 12:0, а Холанн забил четыре гола в первой половине, добавив еще пять точных выстрелов во второй половине.

Благодаря победе Норвегия заняла итоговое третье место в турнирной таблице группы С. Благодаря улучшенной разнице мячей 13:5 у норвежцев появился шанс выйти в плей-офф, но для этого им нужно опередить две команды, которые финишируют на третьих позициях в других группах.

18-летний Холанн является воспитанником норвежского клуба "Мольде". В январе 2019 года он перешел в австрийский "Ред Булл Зальцбург" за пять миллионов евро. За австрийский гранд форвард провел пять матчей и забил один гол.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата мира U20.

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