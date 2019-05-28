Сборная Украина досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу U20.

Во втором туре украинцы обыграли команду Катара (1:0), и благодаря результатам матчей в других группах гарантировали себе участие в стадии на выбывание.

Украинская национальная сборная уже ни при каком варианте не опустится ниже третьего места в турнирной таблице группы D. В плей-офф выходят по две лучшие команды из группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места. При этом команды из групп В и Е уже не смогут обойти Украину.

Чтобы гарантировать себе выход в плей-офф с первого места Украине достаточно не проиграть в матче третьего тура против команды Нигерии. Поединок состоится 30 мая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче первого тура Украина обыграла США.