"Шахтер" с разгромом завершил триумфальный сезон

Во Львове состоялся заключительный матч чемпионата Украины, в котором сыграли местный одноименный клуб и чемпион страны донецкий "Шахтер". Игра завершилась победой "горняков" со счетом 3:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Львов" - "Шахтер".

В первом тайме зрители голов не увидели, зато во второй половине встречи за "Шахтер" отличались Дентиньо, Матвиенко и Степаненко.

Напомним, что "Шахтер" в этом сезоне кроме чемпионского титула в Премьер-лиге также завоевал Кубок Украины.

Львов — Шахтер 0:3

Голы: Дентиньо, 66, Степаненко, 78, Матвиенко, 86.

Львов: Сарнавский — Висенте, Адамюк, Приймак, Пентелейчук (Химчак, 46) — Шина (Иваночко, 80), Педро, Мартан, Липе (Брама, 85) — Алваро, Бруно.

Шахтер: Кудрик — Бутко, Бондаренко, Хочолава, Матвиенко — Коваленко, Маркос Антонио — Сиприано (Степаненко, 63), Соломон (Марлос, 77), Фернандо (Тете, 70) — Дентиньо.

Предупреждение: Педро, Мартан — Антонио, Степаненко.

Видеообзор матча

