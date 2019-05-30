Защитник "Динамо" попал в символическую сборную Лиги Европы

Авторитетное футбольное издание Football Talent Scout опубликовало символическую сборную Лиги Европы среди игроков младше 21 года.

Досталось место в списке лучших и футболисту "Динамо" Виталию Миколенко, который играет на позиции левого защитника.

Символическая сборная:

Сафонов ("Краснодар"), Мюльдур ("Рапид"), Ндика ("Айнтрахт"), Кунде ("Бордо"), Миколенко ("Динамо"), Вольф ("Зальцбург"), Гендузи ("Арсенал"), Сарр ("Ренн"), Хадсон-Одои ("Челси"), Кутроне ("Милан"), Фелиш ("Бенфика").

В прошедшем сезоне киевское "Динамо" дошло до 1/8 финала турнира. На этой стадии киевляне уступили "Челси".

Защитник сыграл в восьми матчах евротурнира, в которых записал на свой счет один гол и сделал два ассиста.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определился победитель Лиги Европы.