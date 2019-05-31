Европейский топ-клуб заманивает тренера "Шахтера" выгодным контрактом

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может покинуть донецкий клуб и возглавить итальянскую "Рому".

Об этом сообщает Forzaroma.info.

По информации источника, Фонсека стал главным претендентом на вакантный пост наставника римской команды. Руководство "Ромы" готово даже предложить португальскому специалисту трехлетний контракт и зарплату в 2 миллиона евро в год.

Напомним, Фонсека возглавил "Шахтер" летом 2016 года, заменив на тренерской скамье "горняков" легендарного для клуба Мирчу Луческу. С того времени команда под руководством португальца выиграла семь трофеев - три чемпионата, три Кубка и один Суперкубок Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" с разгромом завершил триумфальный сезон.