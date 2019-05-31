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Лучшая теннисистка Украины бесславно вылетела с Roland Garros

пятница, 31 мая 2019, 17:04
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина вылетела в третьем раунде турнира Большого шлема Roland Garros, уступив испанке Гарбинье Мугурусе в двух сетах.

В первом сете соперницы на протяжении стартовых семи геймов не могли удержать свою подачу. К сожалению, первой гейм на своей подаче выиграла Мугуруса, которая затем сделала брейк, забрав первый сет. Во второй партии довольно долго шла равная борьба, но при счете 3:4 Свитолина проиграла свою подачу, после чего Мугуруса довела сет и матч до победы.

Элина Свитолина (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3:6, 3:6

Таким образом, Свитолина, как и в прошлом сезоне, не сумела пройти в Париже дальше третьего круга.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла матч-триллер на Roland Garros.

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