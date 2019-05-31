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Украинская теннисистка выиграла матч-триллер на Roland Garros

пятница, 31 мая 2019, 14:57
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В матче второго раунда турнира Большого шлема Roland Garros украинская теннисистка Леся Цуренко в трех сетах победила сербку Александру Крунич.

Цуренко начала матч с выигрыша своей подачи, но затем проиграла четыре гейма подряд. Впрочем, украинка не сдалась и сумела сравнять счет 5:5. Но следующие два гейма остались за сербкой, который и выиграла первый сет. В начале второй партии Крунич выиграла два стартовых гейма, но Цуренко вскоре сравняла счет. После этого соперницы долгое время шли вровень, но в 12-м гейме украинской теннисистке удалось выиграть подачу Крунич, а вместе с ней и второй сет. В решающей партии шла упорнейшая борьба с большим количеством брейков. При счете 6:5 Крунич имела матч-бол, но Цуренко сумела отыграть его и остаться в игре. В итоге украинка сумела добиться победы со счетом 11:9.

Александра Крунич (Сербия) - Леся Цуренко (Украина) - 7:5, 5:7, 9:11

В следующем круге Цуренко сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая в данный момент является третьей ракеткой мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в первом круге Цуренко обыграла Эжени Бушар.

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