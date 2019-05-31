Одна из лучших команд Украины потеряла тренера

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб покинул свою команду.

Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию. Такое решение было принято после состоявшегося сегодня, 31 мая, разговора между президентом клуба Евгением Геллером и самим 53-летним наставником.

Напомним, Вернидуб возглавил "Зарю" в ноябре 2011 года. Под его руководством луганская команда добилась наивысших результатов в своей истории за время независимости Украины. "Заря" становилась бронзовым призером чемпионата страны, выходила в финал национального Кубка и принимала участие в групповой стадии Лиги Европы.

Сезон-2018/19 подопечные Вернидуба завершили на 5-м месте, получив право представлять Украину в квалификации Лиги Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что европейский топ-клуб заманивает тренера "Шахтера" выгодным контрактом.