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Легендарный украинский клуб не сумел пробиться в первую лигу, несмотря на супергол: опубликовано видео

воскресенье, 02 июня 2019, 21:04
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Запорожский "Металлург" в ответном стыковом матче за выход в первую лигу обыграл "Агробизнес", но уступил по сумме двух встреч, и не сумел завоевать повышение в классе.

"Металлург" одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Дмитрий Кропивный, которому удался классный дальний удар. Но в первом матче запорожцы уступили со счетом 0:4, поэтому в первую лигу вышел "Агробизнес".

"Металлург" был основан в 1935 году. Запорожский клуб в течение многих лет выступал в Премьер-лиге, а в сезоне 2005/06 дошел до финала Кубка Украины, в котором уступил "Динамо".

Во втором стыковом матче "Черкащина-Академия", как и в первой игре, обыграла "Сумы" и также вышла в первую лигу.

"Черкащина-Академия" – "Сумы" – 3:1 (2:1) - первый матч – 4:0

Голы: Кошадзе (3), Сторчоус (26), Бойко (54) – Попов (24)

"Агробизнес" – "Металлург" - 0:1 (0:0) - первый матч – 4:0

Гол: Кропивный (50)

Ранее "Апостроф" сообщал, что определились клубы, которые сыграют стыковые матчи за место в Премьер-лиге.

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