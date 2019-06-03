"Динамо" объявило о первом летнем трансфере: опубликовано фото

Ганский полузащитник австрийской "Аустрии" Абдул Мохаммед Кадири перешел в киевское "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Кадири подписал с "Динамо" четырехлетний контракт, который при определенных условиях может быть продлен еще на год.

23-летний Кадири является воспитанником ганского клуба "Ашанти Голд". В "Аустрию" он перешел летом 2016 года. Всего за австрийский клуб хавбек провел 43 матча и отдал одну результативную передачу. В минувшем сезоне ганец выступал на правах аренды за тульский "Арсенал", в составе которого провел 27 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Вызывался в сборную Ганы, но на поле не выходил.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" приняли окончательное решение по Хацкевичу.