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В "Динамо" приняли окончательное решение по Хацкевичу

среда, 29 мая 2019, 19:31
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Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич не будет тренировать команду в следующем сезоне.

Как сообщает портал Sport.ua, через несколько дней белорусский специалист покинет свой пост.

По всей видимости, контракт с 45-летним наставником продлен не будет и уже 31 мая столичная команда узнает имя нового главного тренера.

Источники сообщают, что его сменщиком может стать испанский специалист Рауль Рианчо.

"Футболисты "Динамо" поделились на группы игроков. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а некоторые, наоборот, хотят, чтобы его уволили. Назначение Рауля Рианчо – это спасение для клуба в данной ситуации. Он хорошо знаком с многими игроками Динамо и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб", – сообщил инсайдер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший тренер "Динамо" шокировал признаниями о Зеленском.

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