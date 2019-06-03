Стало известно, сыграют ли главные звезды сборной Украины в отборе Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами перед матчами против Сербии и Люксембурга, которые пройдут в рамках отбора на Евро-2020.

По словам наставника украинской команды, под вопросом остается участие в матче Андрея Ярмоленко.

"Все игроки, которых мы оставили, готовятся. Единственное – остался Андрей Ярмоленко, но он не будет готовиться ни к одному, ни ко второму матчу. Он как группа поддержки для нас здесь. Он немного участвует в тренировочном процессе. Это больше нужно ему, чтобы он выходил побыстрее в состояние после своих травм.

У Марлоса тоже есть определенная программа. Посмотрим эти 3-4 дня, как он будет проходить программу, как будет тренироваться. Будем определяться уже ближе к 7-му числу, будет он участвовать в матче или нет. Все остальные готовятся без проблем", - отметил главный тренер.

Напомним, что уже 7 июня сборная Украины примет Сербию во Львове.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина выиграла группу на чемпионате мира по футболу.