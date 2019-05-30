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Украина выиграла группу на чемпионате мира по футболу

четверг, 30 мая 2019, 23:23
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В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира U20 сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии со счетом 1:1.

Счет был открыт на 30-й минуте. Кащук прошел по флангу, навесил в штрафную и Сикан головой отправил мяч в ворота. В концовке первого тайма нигерийцы заработали право на пенальти, но Лунин отразил удар в исполнении Тиджани. В начале второго тайма арбитр вновь назначил 11-метровый в ворота украинцев и со второй попытки Тиджани переиграл Лунина.

Благодаря ничьей сборной Украины заняла первое место в турнирной таблице группы D, набрав семь очков. Нигерия финишировала на третьей позиции с четырьмя очками. Вторую позицию заняла сборная США, которая обыграла Катар (1:0).

Нигерия - Украина - 1:1 (0:1)

Голы: Тиджани (51, с пенальти) - Сикан (30)

В 1/8 финала Украина сыграет с одной из команд, которая займет третье место в группах B, E или F.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Украина обыграла США, а во 2-м - добилась победы над Катаром.

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