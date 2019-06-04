Лидером Динамо интересуются три европейских клуба

Полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков в ближайшее время может покинуть страну.

Как сообщает западная пресса, капитан киевской команды попал в сферу интересов минимум трех клубов.

Названий клубов источник не сообщает. Известно лишь то, что все они представляют европейские чемпионаты, но не все - из топ-5 лиг Европы.

Интересно, что представители этих клубов уже активно ведут переговоры с вице-чемпионом Украины, однако до официальных обращений пока дело не доходило.

В прошлом сезоне 21-летний Цыганков сыграл в 45 матчах, в которых забил 18 мячей и сделал 16 ассистов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что полузащитник австрийской "Аустрии" Абдул Мохаммед Кадири перешел в киевское "Динамо".