Один из лидеров сборной Сербии не сыграет против Украины

В составе сборной Сербии произошла серьезная потеря перед матчем отбора к Евро-2020 против сборной Украины.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия.

Как рассказал журнадистам наставник сербов Младен Крстаич, один из лидеров сборной полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич из-за травмы пропустит встречу.

"Мы не сможем рассчитывать на Сергея Милинковича-Савича в матче с Украиной из-за травмы. Все остальные игроки прибыли в сборную здоровыми. Все работают с большой мотивацией и энтузиазмом несмотря на утомительный и продолжительный сезон.

К сожалению, травмы – это неотъемлемая часть футбола, поэтому мы должны сохранять оптимизм. Игроки с нетерпением ждут матчей", – сказал он.

Напомним, что уже 7 июня сборная Украины примет Сербию во Львове. Начало игры в 21:45.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина выиграла группу на чемпионате мира по футболу.