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Федерер - Надаль: онлайн видео трансляция

среда, 05 июня 2019, 13:13
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В пятницу, 7 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции встретятся одни из главных претендентов на победу в турнире Роджер Федерер (Швейцария) и Рафаэль Надаль (Испания).

ФЕДЕРЕР - НАДАЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Матч начнется в 14:00.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию поединка Федерер - Надаль.

Ролик с плеером появится в этой новости за несколько минут до начала встречи.

Всего между собой теннисисты провели 41 матч. Преимущество в личных встречах удерживает испанец - на его счету 25 побед. Швейцарец выиграл 16 очных матчей. На Roland Garros теннисисты между собой провели пять игр - во всех победу одержал Надаль.

В четвертьфинале Федерер в четырех сетах обыграл соотечественника Станисласа Вавринку, а Надаль за три сета разобрался с японцем Кэем Нисикори.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка серьезно наказана на Roland Garros.

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