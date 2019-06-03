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Украинская теннисистка серьезно наказана на Roland Garros

понедельник, 03 июня 2019, 18:53
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Вторая ракетка Украины Леся Цуренко оштрафована организаторами турнира Большого шлема - Roland Garros за подсказки тренера во время матча против канадской теннисистки Эжени Бушар.

Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

Украинская теннисистка наказана штрафом на 1,5 тысячи долларов.

Напомним, что Цуренко вылетела в третьем круге Roland Garros, потерпев поражение от третьей ракетки мира румынки Симоны Халеп.

В данный момент 30-летняя Цуренко занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Свой лучший результат в этом году украинка продемонстрировала на турнире в австралийском Брисбене в январе, на котором она дошла до финала.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка вышла в четвертьфинал Roland Garros.

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