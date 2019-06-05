Роналду сотворил очередное чудо и вывел Португалию в финал Лиги наций: видеообзор

5 июля в Португалии состоялся полуфинальный матч Лиги наций, в котором местная сборная принимала Швейцарию и добыла победу со счетом 3:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Португалия - Швейцария.

Встреча в Порту проходила на высоких скоростях и нельзя сказать, что гости заслуживали поражения. Решающим фактором в пользу Португалии стало наличие в составе такого футболиста, как Криштиану Роналду, который записал на свой счет все три мяча команды. Швейцарцы же ответили одним точным ударом Родригеса с пенальти.

Финал турнира пройдет 9 июня. В нем Португалия сыграет с победителем пары Нидерланды - Англия.

Португалия - Швейцария 3:1

Голы: Роналду, 25, Роналду, 88, Роналду, 90 - Родригес, 57 (пен.)

Португалия: Патрисиу, Семеду, Диаш, Геррейру, Пепе (Фонте, 63), Невеш, Фернандеш (Моутинью, 90+1), Б.Силва, Карвалью, Роналду, Фелиш (Гуэдеш, 70)

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Шёр, Мбабу, Родригес, Закариа (Эдмилсон, 71), Фройлер (Дрмич, 89), Джака, Цубер (Штеффен, 83), Шакири, Сеферович

Предупреждены: Джака, 66, Шёр, 68, Шакири, 85

