Украина с большим трудом выиграла финал Кубка Лобановского: видеообзор

Молодежная сборная Украины U21 в финале Мемориала Лобановского добыла сложнейшую победу над командой Израиля. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской сборной.

Единственный мяч на 72-й минуте забил Мудрик.

Интересно, что с 36-й минуты молодежная сборная Украины играла в меньшинстве. Красную карточку получил Козак.

Украина U 21 — Израиль U 21 – 1:0

Голы: Мудрик, 70

Украина U 21: Билык, Лебеденко, Чеберко, Бабогло, Милованов, Билошевский, Топалов, Козак, Алибеков, Смирный, Кожушко.

В матче за бронзовые медали турнира Болгария в серии пенальти обыграла Кипр.

Таким образом, Украина второй раз в истории завоевала "золото" турнира.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Украина уверенно вышла в 1/4 финала чемпионата мира.