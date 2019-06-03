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Украина уверенно вышла в 1/4 финала чемпионата мира: видеообзор

понедельник, 03 июня 2019, 20:20
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Сборная Украины в 1/8 финала чемпионата мира U20 обыграла национальную команду Панамы со счетом 4:1 и впервые в истории завоевала путевку в четвертьфинал.

На 23-й минуте счет открыл Даниил Сикан, который ворвался в штрафную и в падении нанес бильярдный удар в дальний угол. На 41-й минуте Денис Попов увеличил преимущество украинской команды, добив мяч в ворота головой после ошибки голкипера панамцев. Перед самым свистком на перерыв счет до крупного довел Сикан, который замкнул прострел с фланга. Во втором тайме Панаме удалось отыграть один гол, но в концовке Булеца забил четвертый гол, использовав ошибку соперника.

В 1/4 финала Украина сыграет с Колумбией, которая обыграла Новую Зеландию в серии пенальти. Матч состоится 7 июня.

Украина U-20 – Панама U-20 - 4:1 (3:0)

Голы: Сикан (23, 45), Попов (41), Булеца (83) - Уокер (50)

Украина: Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Бескоровайный, Чех, Корниенко, Дришлюк, Цитаишвили (Кащук, 63), Булеца, Сикан (Супряга, 67)

Панама: Димас, Уокер, Харви, Уэст, Бристан (Мендес, 46), Бенитес (Родригес, 72), Гриффит, Трехос, Родригес, Гамбоа, Валанта (Моралес, 64)

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура группового этапа Украина сыграла вничью с Нигерией.

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