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Усик потерял чемпионский пояс без боя

среда, 05 июня 2019, 11:26
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Украинский чемпион в тяжелом весе Александр Усик, команда которого уже объявила о ближайших планах боксера, потерял пояс WBC без боя.

Об этом сообщает ESPN.

Данное решение было принято в связи с переходом украинца в супертяжелый вес. Отныне пояс чемпиона по этой версии является вакантным, а Усик объявлен "чемпионом в отпуске". Если украинский боксер решит вернуться в тяжелый вес, он сможет сразу же получить чемпионский бой за пояс WBC.

Отметим, что за оставленный вакантным украинцем титул чемпиона 15 июня в Риге сразятся два боксера, которых побеждал Усик - Марис Бриедис (Латвия) и Кшиштоф Гловацки (Польша).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик может провести бой со скандальным "кабанчиком".

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