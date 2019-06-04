Усик может провести бой со скандальным "кабанчиком"

Непобедимый украинский боксер Александр Усик может выйти в ринг со скандальным американцем Энди Руисом, который на выходных нокаутировал уже бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Об этом журналистам рассказал гендиректор К2 Promotions Александр Красюк.

"Как поменялся расклад сил в супертяжелом дивизионе после этого поединка? Теперь три пояса принадлежат Руису, еще один – Уайлдеру. Оба являются боксерами промоутера Эла Хэймона.

Но вопрос об объединительном поединке пока неактуальный. Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, даже если это будет американец, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик", - заявил Красюк.

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