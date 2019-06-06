Лучшая украинская теннисистка улучшит позиции в мировом рейтинге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшит свои позиции в мировом рейтинге WTA по итогам престижного теннисного турнира Roland Garros и поднимется с девятой строчки сразу на седьмую.

Об этом сообщает Sport.ua.

Прогресс украинской теннисистки станет возможным благодаря не лучшему выступлению на Roland Garros ее главных конкуренток в мировом рейтинге. Сама Свитолина прекратила борьбу за главный трофей турнира в третьем круге, уступив в двух сетах представительнице Испании Гарбинье Мугурусе - 3:6, 3:6.

Стоит отметить, что первая ракетка Украины непрерывно держится в топ-10 мирового рейтинга на протяжении последних двух лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Roland Garros произошла суперсенсация.