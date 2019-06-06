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На Roland Garros произошла суперсенсация

четверг, 06 июня 2019, 14:48
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Сегодня на Roland Garros состоялся четвертьфинальный матч женского одиночного турнира между третьей ракеткой мира Симоной Халеп (Румыния) и Амандой Анисимовой (США), которая занимает 51-е место в рейтинге лучших теннисисток мира.

Несмотря на явный статус фаворита в данном матче румынка проиграла первый сет практически без борьбы - 2:6. Во второй партии она заиграла лучше, однако этого ей не хватило, чтобы сломить сопротивление 17-летней американки. В итоге Анисимова выиграла второй сет со счетом 6:4 и вышла в полуфинал турнира, сотворив главную на сегодняшний сень сенсацию на Roland Garros.

В полуфинале представительница США сыграет с австралийкой Эшли Барти, занимающей восьмое место в рейтинге WTA.

Отметим, что Халеп является действующей победительницей Roland Garros.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Федерер и Надаль сделали заявления перед самым захватывающим матчем лета.

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