Федерер и Надаль сделали заявления перед самым захватывающим матчем лета

В пятницу, 7 июня, в полуфинале Roland Garros сыграют швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Перед очным противостоянием теннисисты поделились ожиданиями от встречи.

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Слова теннисистов приводит официальный сайт АТР.

"Думаю, Роджер будет играть агрессивно, менять ритм и часто выходить к сетке. Скорее всего, он попытается играть именно так. Я должен быть уверенным в себе, пробивать мощно, не позволяя ему диктовать игру", - сказал Надаль.

В свою очередь Федерер отметил: "Когда играешь с Рафой, особенно на грунте, ты должен осознавать все его сильные стороны. К тому же, он левша, это серьёзно влияет на ситуацию. С первого раунда я играл только с правшами, поэтому предстоит серьёзный переход".

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