Суркис принял решение по главному тренеру "Динамо": опубликовано фото

Александр Хацкевич сохранил пост главного тренера киевского "Динамо".
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Украинский клуб подписал новый контракт с белорусским специалистом на два года.
По словам президента "Динамо" Игоря Суркиса, Хацкевич выполнил стоявшую перед ним предыдущую задачу: ввести в состав как можно больше молодых игроков.
Новыми целями команды являются попадание в Лигу чемпионов, борьба за чемпионский титул в украинской Премьер-лиге и победа в Кубке Украины.
45-летний Хацкевич тренирует "Динамо" с 2017 года. Под его руководством киевляне становились обладателями Суперкубка Украины, дважды завоевывали серебряные медали чемпионата Украины, а также выходили в финал национального кубка.
Ранее "Апостроф" сообщал, что лидером Динамо интересуются три европейских клуба.