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Усик лишен еще одного чемпионского титула: названа причина

четверг, 06 июня 2019, 17:45
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Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе из-за перехода в супертяжелый вес.

Об этом заявил президент WBO Пако Валькарсель в интервью Boxing Scene.

"Из-за перехода чемпиона мира Александра Усика в супертяжелый вес новым чемпионом признан Кшиштоф Гловацкий, который ранее был временным чемпионом", - сказал Валькарсель.

15 июня Гловацкий проведет защиту титула в бою с латвийским боксером Майрисом Бриедисом. На кону поединка также будет стоять вакантный чемпионский пояс по версии WBC.

Что касается Усика, то он пока что владеет поясом по версии IBF, но в ближайшее время откажется и от него. В данный момент украинец восстанавливается после травмы бицепса, которую он получил во время подготовки к дебютному бою в супертяжелом весе с Карлосом Такамом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик потерял чемпионский пояс без боя.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Усик, бокс

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